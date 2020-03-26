Распространение коронавируса в Армении происходит не по худшему сценарию: Никол Пашинян

По убеждению премьер-министра Никола Пашиняна, распространение коронавируса в Армении происходит не по худшему сценарию. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр отметил, что распространение в Армении происходит по сценарию, близкому к лучшим сценариям в мире, конечно, если нам удастся сохранить ситуацию под контролем. “Мы видим, что в других странах цифры растут в геометрической прогрессии. У нас нет этого. Есть определенный рост, и для того, чтобы удержать ситуацию под контролем, необходимо строго соблюдать режим, установленный в течение этой недели”, - сказал премьер-министр.

Вице-премьер, комендант в условиях чрезвычайного положения Тигран Авинян добавил: “Если эти низкие темпы сохранятся, то именно в указанный 7-дневный срок можно будет отменить ограничения, и не будет необходимости просить граждан о передвижении в ограниченном режиме и в добавленные дни, и можно будет снять ограничения и на некоторые виды деятельности”, - сказал он.

В Армении подтверждено 290 случаев коронавируса. За последние сутки они увеличились на 25.