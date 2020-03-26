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Россия прекратит авиасообщение с другими странами

Россия прекратит авиасообщение с другими странами

Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

"Росавиации обеспечить прекращение с 00:00 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ", - говорится в поручении по итогам заседания.


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БелТА


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