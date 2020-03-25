Всемирная продовольственная программа ООН предоставит Армении большое количество аппаратов ИВЛ

Президент Армении Армен Саркисян 25 марта принял руководителя армянского офиса Всемирной продовольственной программы ООН и представителя WFP Елену Милошевич.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники констатировали, что между Арменией и Всемирной продовольственной программой ООН налажено эффективное сотрудничество.

В связи с распространением нового типа коронавируса в мире собеседники посчитали приоритетными проблемы продовольственной безопасности. Президент Саркисян в этом контексте подчеркнул важность осуществления практических шагов по превращению Армении в региональный хаб в сфере безопасности продуктов питания, подчеркнув, что имеет предварительные договоренности с руководителями ряда стран и специализированными международными организациями

Отметив, что Всемирная продовольственная программа ООН известна как международная структура, которая одной из первых реагирует на чрезвычайные ситуации, президент Саркисян предложил помимо вопросов, касающихся питания, рассмотреть также возможность обеспечения Армении медицинским оборудованием.

В ответ на предложение президента Елена Милошевич сказала, что обратилась к международным донорам, и в ближайшее время Армении будет предоставлено большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких.