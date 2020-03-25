Все общественные организации должны представлять отчеты

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный правительством законопроект, которым устанавливается требование ко всем общественным организациям, вне зависимости от того, финансируются ли они на общественные средства или нет, представлять публичные отчеты.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений в Закон “Об общественных организациях” на заседании НС 25 марта получил 96 голосов “за”, 16 – “против”.

Основная цель изменений - увеличение представления отчетов и объема информации. Устанавливается, что отчеты должны представлять не только ОО финансируемые государственными средствами, но и ОО финансируемые частными фондами. Упрощен также и порядок представления отчета. Отныне общественные организации будут публиковать свои отчеты в режиме онлайн на соответствующей площадке сайта taxservice.am. Нет необходимости в предоставлении отчета в бумажном варианте в налоговый орган и в публикации отчета на azdarar.am.