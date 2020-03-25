В Арцахе нет подтвержденных случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Республики Арцах информирует население республики, что по состоянию на 25 марта в республике не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Для предотвращения распространения нового коронавируса правительством Республики Арцах приняты меры по пополнению запасов всех необходимых медицинских принадлежностей. Информационный штаб Арцаха отмечает, что Министерство здравоохранения на выделенные из госбюджета средства и благотворительные средства приобрело плакаты, информирующие о коронавирусе, лазерные термометры, различные виды масок, защитные средства, дезинфектанты, одноразовые халаты, перчатки, головные уборы, бахилы и другие аксессуары, которые были распределены по назначению.

“Медучреждения Министерства здравоохранения Арцаха продолжают обеспечиваться необходимыми медицинскими принадлежностями. Прекращен процесс вторичных закупок и средства направлены на формирование резервов различных видов дезинфицирующих средств и товаров медицинского назначения. Во всех районных медобъединениях предусмотрены соответствующие комнаты для изоляции лиц, подозреваемых в заражении, в Шушинском медобъединении - для организации лечения лиц, с подтвержденным диагнозом коронавирусного заболевания. Министерство здравоохранения Арцаха осуществляет все возможные профилактические мероприятия во имя здоровья нашего населения”, - говорится в сообщении.