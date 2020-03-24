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«Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана

«Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана

В последнее время азербайджанская пропагандистская машина, которая находиться под управлением различных азербайджанских государственных структур, таких как, СГД, СВР, Военной Разведка, аппарата президента Азербайджана и Совета НБ, все активнее вбрасывают информацию в медийное пространство фейковые сообщения о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны. Причём новостные ресурсы направлены и на российское общество. А это уже совсем другое. Таким образом азербайджанская государственная машина использует свои спецслужбы на территории России и с позиции этого государства разжигает национальную вражду и ненависть. 

В последнее время азербайджанская пропаганда интенсивно вбрасывает фейковые сообщения о якобы нарушениях режима  прекращения огня с армянской стороны. Причём интенсивность таких сообщений с азербайджанской стороны нарастает. Таким образом Азербайджан преследует несколько целей:

1) заставить армянскую сторону постоянно оправдываться,

2) навязать свою волю международным институтам, которые по их замыслу должны будут занять паритетную позицию в случае начала агрессии Азербайджаном,

МГ ОБСЕ и другим международным институтам следует обратить на это особое внимание и дать оценку. Т.е.  международные структуры, заинтересованные в сохранении мира в регионе, должны одернуть Азербайджан в его провокационных действиях. Сегодня министерство обороны Азербайджана распространило очередную провокационную дезинформацию о якобы нарушении режима прекращения огня с армянской стороны и одного убитого военнослужащего  с армянской стороны. Сейчас мы просто продемонстрируем как министерство обороны Азербайджана и её «чудотворцы» из подразделений по информационной войне, заранее подготавливают спагетти для международных и азербайджанских ушей. Итак начнём. 

На официальном сайте министерство обороны Азербайджана появилось сообщение о якобы имевших место обстрелов с армянской стороны, это сообщение было выставлено на сайте оборонного ведомства  в 09:46 утра 24 марта 2020 года, затем появилось еще одно фейковое сообщение о якобы убитом армянском военнослужащем в 11:44 утра 24 марта 2020 года. 

После этих сообщений «чудотворцы» поспешили выставить заранее подготовленный текст о якобы обстрелянных азербайджанских позиций с армянской стороны и в ответ на эти действия армянских военных, азербайджанские военные «заняли» несколько позиций.  А теперь самое интересное. На официальном сайте министерства обороны Азербайджана это сообщение висело до 12:39, а в текстовом официальном сообщении стояло время 21:46 минут. Из этого видно что министерство обороны Азербайджана все свои тексты готовит заранее по шаблонному типу и в результате утечки, данное сообщение вышло раньше времени. Для сравнения мы выставляем скрины с официального сайта министерство обороны Азербайджана.

Это доказывает, что руководство Азербайджана придерживается курса лжи, не конструктивизма. Мы представили неопровержимые доказательства о том как работает азербайджанская пропаганда, на которую должно обратить своё пристальное внимание МГ ОБСЕ.

Карапет Эроян


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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