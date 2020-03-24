«Чудотворцы» министерства обороны Азербайджана

В последнее время азербайджанская пропагандистская машина, которая находиться под управлением различных азербайджанских государственных структур, таких как, СГД, СВР, Военной Разведка, аппарата президента Азербайджана и Совета НБ, все активнее вбрасывают информацию в медийное пространство фейковые сообщения о якобы имевших место нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны. Причём новостные ресурсы направлены и на российское общество. А это уже совсем другое. Таким образом азербайджанская государственная машина использует свои спецслужбы на территории России и с позиции этого государства разжигает национальную вражду и ненависть.

В последнее время азербайджанская пропаганда интенсивно вбрасывает фейковые сообщения о якобы нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны. Причём интенсивность таких сообщений с азербайджанской стороны нарастает. Таким образом Азербайджан преследует несколько целей:

1) заставить армянскую сторону постоянно оправдываться,

2) навязать свою волю международным институтам, которые по их замыслу должны будут занять паритетную позицию в случае начала агрессии Азербайджаном,

МГ ОБСЕ и другим международным институтам следует обратить на это особое внимание и дать оценку. Т.е. международные структуры, заинтересованные в сохранении мира в регионе, должны одернуть Азербайджан в его провокационных действиях. Сегодня министерство обороны Азербайджана распространило очередную провокационную дезинформацию о якобы нарушении режима прекращения огня с армянской стороны и одного убитого военнослужащего с армянской стороны. Сейчас мы просто продемонстрируем как министерство обороны Азербайджана и её «чудотворцы» из подразделений по информационной войне, заранее подготавливают спагетти для международных и азербайджанских ушей. Итак начнём.

На официальном сайте министерство обороны Азербайджана появилось сообщение о якобы имевших место обстрелов с армянской стороны, это сообщение было выставлено на сайте оборонного ведомства в 09:46 утра 24 марта 2020 года, затем появилось еще одно фейковое сообщение о якобы убитом армянском военнослужащем в 11:44 утра 24 марта 2020 года.

После этих сообщений «чудотворцы» поспешили выставить заранее подготовленный текст о якобы обстрелянных азербайджанских позиций с армянской стороны и в ответ на эти действия армянских военных, азербайджанские военные «заняли» несколько позиций. А теперь самое интересное. На официальном сайте министерства обороны Азербайджана это сообщение висело до 12:39, а в текстовом официальном сообщении стояло время 21:46 минут. Из этого видно что министерство обороны Азербайджана все свои тексты готовит заранее по шаблонному типу и в результате утечки, данное сообщение вышло раньше времени. Для сравнения мы выставляем скрины с официального сайта министерство обороны Азербайджана.

Это доказывает, что руководство Азербайджана придерживается курса лжи, не конструктивизма. Мы представили неопровержимые доказательства о том как работает азербайджанская пропаганда, на которую должно обратить своё пристальное внимание МГ ОБСЕ.

Карапет Эроян