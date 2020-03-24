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Превентивные меры всеми должны соблюдаться самым ответственным образом: президент Армении

Превентивные меры всеми должны соблюдаться самым ответственным образом: президент Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал законы О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения и О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Законы направлены на повышение эффективности мер, предпринимаемых в течение чрезвычайного положения.

”Превентивные меры необходимы и должны безоговорочно и ответственно выполняться всеми. В ходе применения законов необходимо проявление высокой ответственности и всех компетентных органов, в том числе и правоохранителей.

При определении правил изоляции и самоизоляции, даже в условиях чрезвычайного положения, к лицам с серьезными проблемами со здоровьем, во время семейных несчастий и в других исключительных случаях необходимо проявлять заботливое отношение и индивидуальный подход.

Важно также обоснованное и соразмерное применение ограничений, устанавливаемых законом для прессы”, - сказал президент Саркисян.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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