Министерство окажет содействие людям, оказавшимися безработными вследствие чрезвычайного положения

В условиях чрезвычайного положения, объявленного в республике с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа, Министерство труда и социальных вопросов Армении окажет содействие тем гражданам, которые в течениие этого времени окажутся безработными.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов Армении Жора Саркисян.

“Не думаю, что в этот период чрезвычайного положения будет много людей, которые пополнят ряды безработных. Тем не менее, мы будем держать все это в центре нашего внимания, попытаемся понять, что произошло на рынке труда, какие перестановки произошли. Люди, ставшие безработными вследствие чрезвычайного положения, будут в центре нашего внимания, и мы предложим им программы занятости и ходатайства, осуществляемые Государственным агентством занятости за счет средств государственного бюджета, чтобы вновь устроить их на работу”, - отметил Саркисян.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 24 марта составило 235.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. По состоянию на 10:00 23 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 194. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он выздоровел и выписан из больницы. 21 марта был зафиксирован второй случай выздоровления.