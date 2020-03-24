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Никол Пашинян обратится с посланием к народу

Никол Пашинян обратится с посланием к народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 24 марта обратится к народу с посланием. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении сделал запись на своей странице в Facebook.

“Мы обсуждаем неотложные действия в условиях новых ограничений. Сегодня вечером я обращусь к народу”, - написал премьер.

Премьер-министр опубликовал фотографию рабочего обсуждения.

Обсуждаем наши срочные действия в условиях новых ограничений. Сегодня вечером обращусь с посланием к народу.


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БелТА


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