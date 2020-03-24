Никол Пашинян обратится с посланием к народу
10:47, 24 Март, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером 24 марта обратится к народу с посланием. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении сделал запись на своей странице в Facebook.
“Мы обсуждаем неотложные действия в условиях новых ограничений. Сегодня вечером я обращусь к народу”, - написал премьер.
Премьер-министр опубликовал фотографию рабочего обсуждения.
Обсуждаем наши срочные действия в условиях новых ограничений. Сегодня вечером обращусь с посланием к народу.
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