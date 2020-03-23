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Президент Армении подчеркнул важность помощи Китая в борьбе с коронавирусом

Президент Армении подчеркнул важность помощи Китая в борьбе с коронавирусом

Президент Республики Армения Армен Саркисян 23 марта принял посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тьяна Эрлуна. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президент Армении и посол Китая, в частности, затронули ситуацию, возникшую в связи с новой коронавирусной инфекцией, и шаги, предпринятые для ее предотвращения и преодоления.

Посол Тянь Эрлун представил антиэпидемические меры в Китае, а также рассказал о поддержке других стран, включая профессиональную помощь китайских врачей.


Подчеркнув важность сотрудничества с международными партнерами, президент Саркисян сказал, что обмен опытом и информацией с различными странами в борьбе с эпидемией коронавируса может сыграть решающую роль в повышении эффективности борьбы с этой болезнью.

Президент отметил, что помощь Китая в виде консультаций, оборудования и других средств чрезвычайно важна для Армении.


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БелТА


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