Пашинян видит потенциал для стимуляции формирования сельхозкооперативов в Армении 

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден процесс весенних сельскохозяйственных работ и запланированных в этом контексте мероприятий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что особенно в условиях связанного с коронавирусом кризиса сельское хозяйство становится одной из важнейших и интересных сфер деятельности. “Хотя эта сфера всегда была интересной, однако в новых условиях важность сельского хозяйства подчеркивается по нескольким причинам. Во-первых, вопросы продовольственной безопасности становятся все более актуальными и важными не только в Республике Армения, но и во всем мире. Во-вторых, сельское хозяйство - это сектор, где существуют более предпочтительные и эффективные возможности для соблюдения социальной дистанции. В-третьих, мы видим, что в Армении имеются широкие возможности для создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве и обеспечения самозанятости. В частности, есть возможность возврата заброшенных земель. И в-четвертых, мы считаем, что сейчас очень удобное время для проведения таких институциональных реформ, которые ранее были невозможны по объективным или субъективным причинам”, - сказал премьер-министр, добавив, что в этой связи в оперативной группе по экономическим вопросам обсуждены разные варианты.

По словам главы правительства, в ближайшее время необходимо стимулировать формирование сельскохозяйственных коллективов и кооперативов в Республике Армения. “Мы видим возможности для продвижения этого направления. И мы считаем, что это откроет новые возможности для всех тех, кто не имел успеха в сельском хозяйстве на индивидуальном уровне, и сейчас в связи с плохой, негативной кредитной историей будет ограничен в доступе к другим программам. Это направление, конечно, очень важно, но от правительства и государственных органов требуется особая ответственность в установление четких стандартов управления этими кооперативами. В частности, существует такая идея, чтобы руководителями кооперативов стали лицензированные, прошедшие спецкурсы люди, которые с некоторой периодичностью должны снова проходить курсы, возможно, переподтверждать лицензию и так далее”, - подчеркнул премьер-министр Пашинян, добавив, что эти идеи пока еще находятся на стадии обсуждения.

Затем были представлены работы по вакцинации сельскохозяйственных животных, диагностике заболеваний и созданию ветеринарных центров, которые проводятся правительством в сотрудничестве с Центром развития агробизнеса и села.

Ответственные лица доложили, что своевременно и надлежащим образом осуществлены работы по водоснабжению для орошения, представив подробности о количестве накопленной в водохранилищах воды и шагах по эффективному использованию водных ресурсов. Были отмечено, что в основных каналах уже проведены работы по очистке 2500 километров, что на 1000 километров больше, чем в предыдущем году. Было доложено, что в результате сотрудничества с донорами в текущем году кооперативам 39 общин будет предоставлена сельскохозяйственная техника на 630 млн драмов.

В ходе совещания были также затронуты вопросы, связанные с поливом пастбищ, развитием кооперативов в селах, должной организацией закупок винограда и оказанием помощи перерабатывающим компаниям.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательной и слаженной работы ведомств во всех вышеупомянутых направлениях, подчеркнув необходимость предоставления гражданам надлежащей информации о возможностях реализуемых программ, в том числе о развитии кооперативов, возможностях приобретения сельскохозяйственной техники по льготным условиям. Никол Пашинян отметил, что мероприятия должны быть организованы таким образом, чтобы в результате для фермеров были обеспечены необходимые для начала весенних сельскохозяйственных работ условия.