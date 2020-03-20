20 марта состоится первый запланированный рейс авиакомпании “Wizz Air” - Вена-Ереван-Вена. Как передает «Арменпресс», Комитет гражданской авиации Армении сообщает об этом на своей странице в Facebook. Отмечается, что вылет из венского аэропорта “Вена-Швехат” назначен на 13:55 по венскому времени, прибытие в Ереван в 20:25 по ереванскому времени.

“О наличии билетов просим связаться с авиакомпанией (страница сайта авиакомпании или мобильное приложение авиакомпании). В то же время сообщаем, что согласно решению правительства Армении въезд в Республику Армения иностранцам, прибывающим из 16 стран, по установленному перечню, запрещен. Этими странами являются Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Соединенное Королевство”, - говорится в сообщении.

Комитет гражданской авиации призывает следить за официальными сообщениями Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и Единого армянского информационного центра.

Правительство Армении приняло решение об объявлении чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании правительства 16 марта с учетом распространения в мире и в Армении коронавируса COVID-19 и того факта, что оно Всемирной организацией здравоохранения было названо пандемией.

“На всей территории Республики Армения с 18:30 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. объявлено чрезвычайное положение”, - говорится в решении правительства.