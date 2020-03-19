Для борьбы с коронавирусом собрано около 121,2 млн драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 18:00 часов, 19 марта 2020 года, поступило 121 млн 175 тыс 406.2 драмов, общее количество денежных переводов - 688.

Как сообщает

Арменпресс

, находящиеся за пределами Республики Армения граждане или организации при переводе средств могут воспользоваться банковскими реквизитами вышеотмеченного счета, опубликованным на сайте министерства финансов Республики Армения. В частности, необходимо зайти в раздел “Казначейство” - “Казначейские счета” на сайте minfin.am, где есть раздел “О банковских SWIFT реквизитах для перевода денег на счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)”. Там представлены банковские реквизиты для переводов в любой валюте.