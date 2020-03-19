Жизни 115 зараженных коронавирусом людей ничего не угрожает
Состояние 115 человек, зараженных коронавирусом, удовлетворительное. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, добавив, что температура выше 38 градусов всего у 5 больных. Нет температуры выше 39. Температура выше 37 - у 34-х пациентов.
“Больных старше 60 лет - 13, ни у одного из них нет высокой температуры. Можно сказать, что ничьей жизни ничего не угрожает”,- сказал он.
Коснувшись ситуации в мире, министр отметил, что очаги в Китае смогли погасить, вчера в Китае не было ни одного нового случая. Однако вспышки интенсивно продолжаются в Европе, число инфицированных уже достигло 10 тысяч, число смертей приближается к 3 тысячам. Прискорбно, но большинство умерших - люди старшего возраста. Эпидемия распространяется по всему миру с довольно широким размахом”, - сказал министр.
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