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Анна Акопян выразила благодарность врачам за проделанную огромную раобту

Анна Акопян выразила благодарность врачам за проделанную огромную раобту

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян направила благодарственное письмо и сладости медперсоналу инфекционной клиники Норка, выразив благодарность за их работу. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян.

«Госпожа Акопян следит за огромной работой, проделанной врачами в эти дни. Отправка письма и сладостей - маленький жест, которым Анна Акопян выражает свою благодарность всему медицинскому персоналу, как клиники Норка, так и в других медицинских учреждениях. Они работают на передовой, демонстрируют высокое качество, день и ночь борются против эпидемии. Г-жа Акопян выразила благодарность, пожелала персоналу крепкого здоровья и отметила, что врачи одержат победу в этой непропорциональной войне», - сказала Асмик Арутюнян.


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