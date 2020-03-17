Запущена платформа дистанционного образования heravar.armedu.am

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, учитывая необходимость мер по предотвращению распространения коронавируса, и исходя из сложившейся ситуации, с целью онлайн-организации учебного процесса в общеобразовательных школах запускает платформу дистанционного образования heravar.armedu.am.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Платформа разработана в Национальном центре образовательных технологий и уже доступна. С целью обсуждения вопросов эффективной организации дистанционного образования у заместителя министра НОКС Жанны Андреасян было созвано рабочее обсуждение, в котором приняли участие ответственные лица сферы образования министерства, а также представители образовательных учреждений и платформ, имеющих потенциал для организации дистанционного обучения.

Заместитель министра отметила, что работы по организации учебного процесса необходимо планировать, совмещая существующие альтернативы и возможности. В этом году министерство провело испытание дистанционного образования в двух школах, теперь в процесс будут вовлечены все школы.

“Для организации дистанционного образования у нас достаточно армяноязычных онлайн-ресурсов и инструментов. Есть школы, имеющие успешный опыт в сфере организации дистанционного образования, которых мы попросили поделиться своим опытом, а также объединить имеющийся в сфере потенциал, чтобы дистанционное образование было организовано эффективно и открыто и доступно всем”, - отметила Ж. Андреасян.

По словам заместителя министра, за прошедшие два дня в Национальном центре образовательных технологий была проведена подготовительная работа, и уже запущена комплексная страница дистанционного образования, на которой планируется представить систематизированный список всех школ республики по предметным преподавателям и ученикам.

На единой площадке, созданной Национальным центром образовательных технологий, будут представлены площадки дистанционного образования всех организаций, которые готовы сотрудничать с министерством, предоставляя свои ресурсы и навыки.

Было отмечено, что необходимо руководствоваться решениями, утвержденными приказом министра образования и науки Армении № 1677-а/2 от 17 декабря 2018 года “Обеспечение онлайн-безопасности детей. Руководство для детей” и “Обеспечение онлайн-безопасности детей. Руководство для родителей”, с которыми можно ознакомиться по следующей ссылке: https://lib.armedu.am/resource/27385.

Для получения технической поддержки и при возникновении других вопросов, связанных с применением платформы дистанционного образования, можно обратиться к группе быстрого реагирования, сформированной в Национальном центре образовательных технологий по следующим телефонам и электронному адресу: 010/ 011/ 57 84 55, 010/ 011/ 57 84 53, [email protected]

В ближайшее время всем школам будут предоставлены данные менторов-учителей, прошедших переподготовку. Они проведут онлайн-переподготовку и обеспечат техническую поддержку и руководство для учителей.