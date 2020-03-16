Министр здравоохранения прогнозирует рост количества изолированных лиц к концу дня

По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, к концу дня число граждан, изолированных по подозрению на коронавирусную инфекцию, может вырасти до 420-430. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом на брифинге после заседания правительства 16 марта.

«Новые изоляции произошли после подтвержденных вчера вечером случаев. У нас есть 30 подтвержденных случаев, один из которых излечился и выписан из больницы. Только у двоих есть пневмония, но их жизни ничего не угрожает. Количество изолированных людей может достигнуть 420-430 к концу дня», - сказал Торосян.

Министр здравоохранения отметил, что около 20 человек прошли тестирование в течение дня, но есть вероятность, что их число увеличится до 50-60 к концу дня.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.