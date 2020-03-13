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Количество изолированных из Эчмиадзина достигло около 100

Количество изолированных из Эчмиадзина достигло около 100

Число граждан, изолированных из Эчмиадзина, увеличилось примерно до 100, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«В настоящее время Эчмиадзин остается самой активной и горячей точкой. На сегодняшний день число граждан, изолированных из Эчмиадзина, фактически достигло около 100, и мы должны держать Эчмиадзин в центре внимания», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Армении высказал мнение, что должны быть приняты более строгие меры. «Хотя сегодня мы уже говорили о контексте, нам следует избегать посещения театров, кинотеатров, концертных залов, и я думаю, что такие учреждения должны прекратить работу хотя бы на некоторое время с завтрашнего дня», - подчеркнул Пашинян.

Жительница Эчмиадзина, которая вернулась из Италии и была заражена коронавирусом, присутствовала на помолвке. У некоторых людей, которые контактировали с ней, уже подтвердился коронавирус.


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