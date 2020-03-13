Количество изолированных из Эчмиадзина достигло около 100

Число граждан, изолированных из Эчмиадзина, увеличилось примерно до 100, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«В настоящее время Эчмиадзин остается самой активной и горячей точкой. На сегодняшний день число граждан, изолированных из Эчмиадзина, фактически достигло около 100, и мы должны держать Эчмиадзин в центре внимания», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Армении высказал мнение, что должны быть приняты более строгие меры. «Хотя сегодня мы уже говорили о контексте, нам следует избегать посещения театров, кинотеатров, концертных залов, и я думаю, что такие учреждения должны прекратить работу хотя бы на некоторое время с завтрашнего дня», - подчеркнул Пашинян.

Жительница Эчмиадзина, которая вернулась из Италии и была заражена коронавирусом, присутствовала на помолвке. У некоторых людей, которые контактировали с ней, уже подтвердился коронавирус.