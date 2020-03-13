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В Эчмиадзине дезинфицируются городской транспорт и помещения учебных заведений

В Эчмиадзине дезинфицируются городской транспорт и помещения учебных заведений

Мэрия Эчмиадзина проводит дезинфекционные мероприятия в городском транспорте и в помещениях учебных заведениий.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе мэрии Эчмиадзина.

“Вчера в учебных заведениях были проведены дезинфекционные мероприятия. У нас также были проведены подобные действия, и в разных частях здания установлены емкости с алкогелем. В Эчмиадзине всего одна внутригородская транспортная линия, машины которой вчера, а также и сегодня утром, были обработаны дезинфицирующими средствами”, - отметил сотрудник мэрии.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек.

В Армении 1 марта был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, еще 3 случая заражения были обнаружены 11 марта. В общей сложности на данный момент изолированы 88 граждан, которые общались с инфицированными коронавирусом.

12 марта в Республике обнаружены еще двое зараженных коронавирусом людей, это - жители Эчмиадзина.


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