UCOM делится опытом в области кибергигиены и кибербезопасности

Сотрудники компании Ucom продолжают делиться знаниями и опытом со старшеклассниками, их учителями, студентами и преподавателями в Армении. Около 123 человек со всей Армении приняли участие в информационной кампании «Кибербезопасная Армения», которая состоялась 11 марта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании Ucom, учитывая важность в обеспечении кибербезопасности, а также рост киберпреступности наряду с ростом числа юных пользователей, докладчики обсудили вопросы, касающиеся кибергигиены, кибербулинга (киберзапугивания), кибертрафикинга и в целом, положительного цифрового следа.

«Сотрудники Ucom всегда готовы поделиться своим практическим опытом и знаниями с нуждающимися в них наиболее уязвимыми группами киберпространства. В течение многих лет мы постоянно обучаем, в частности, учеников и всегда готовы объединить усилия для повышения осведомленности общественности в области кибербезопасности», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

От имени компании Ucom в конференции-дискуссии, состоявшейся в рамках мероприятия «Кибербезопасная Армения», принял участие руководитель отдела информационной безопасности Карен Гаспарян. Среди докладчиков выступили также специалист по кибербезопасности, организатор мероприятия Анаит Парзян, замминистра ОНКС Жанна Андреасян, руководитель Агентства по защите персональных данных Министерства юстиции Геворг Айрапетян и другие. После обсуждения последовала лекция по правилам кибербезопасности.