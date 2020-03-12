Выступление Пласидо Доминго, запланированное в Париже, отменено на фоне скандала

Опера в концертном исполнении с участием известного испанского тенора Пласидо Доминго, запланированная в Парижской филармонии на 8 декабря, отменена. О решении, принятом на фоне разворачивающегося вокруг певца скандала, говорится в опубликованном в среду на сайте филармонии сообщении, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Принято решение отменить концерт 8 декабря 2020 года, условия не позволяют провести это выступление", - отмечается в сообщении. Отмечается, что Доминго планировал исполнить партии из оперы Джузеппе Верди "Двое Фоскари" в концертной версии.

В конце февраля Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах. О том, что именитого певца обвиняют в неподобающем поведении 11 женщин, включая американскую певицу Анджелу Тернер Уилсон, еще в прошлом году сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Утверждалось, что подобные случаи якобы имели место в разное время с 1980-х годов. 79-летний Доминго первоначально заявлял, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают".

Из-за скандала от сотрудничества с Доминго в 2019 году отказались несколько известных оперных площадок, в том числе нью-йоркская Метрополитен-опера. После того как тенор признал, что его поведение могло причинить боль женщинам, с которыми он работал, об отмене его выступлений сообщило сразу несколько испанских театров. 6 марта Королевский оперный театр в лондонском Ковент-Гардене по договоренности с Доминго отменил его выступления, которые были запланированы на июль.