Президент Республики Армения провел рабочую встречу с министром юстиции 

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел рабочую встречу с министром юстиции Рустамом Бадасяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники коснулись повестки конституционных изменений в Армении, судебно-правовых реформ, борьбы с коррупцией, защиты прав человека, международного сотрудничества в этих областях, а также ряда других вопросов.

Министр проинформировал президента о деятельности профессионального комитета по конституционным изменениям.

Подчеркнув важность конституционных реформ, президент Саркисян сказал, что Конституция в условиях вызовов времени является живым и развивающимся правовым документом. По словам президента, любая поправка и совершенствование Конституции должны основываться на принципе верховенства права, способствуя нормальному развитию нашего государства.

Президент также представил свои взгляды и подходы к конституционным поправкам. Он подчеркнул важность вовлечения как можно большего числа людей в процесс разработки основного закона страны. Армен Саркисян сказал, что администрация президента своими предложениями и возможностями готова сотрудничать как с министерством, так и с профессиональным комитетом по конституционным реформам.

Двусторонне была подчеркнута важность таких встреч.