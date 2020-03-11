Делегация во главе с Араратом Мирзояном встретилась с президентом Сербии

11 марта в рамках официального визита в Сербию делегация, возглавляемая председателем НС А. Мирзояном, встретилась с президентом Сербии А. Вучичем. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Президент Сербии приветствовал возглавляемую главой парламента Армении делегацию в Белграде и выразил уверенность, что этот визит станет новым стимулом в армяно-сербских отношениях.

Председатель НС, поблагодарив за прием, отметил, что состоявшиеся в последнее время визиты ряда высокопоставленных чиновников должны содействовать выявлению и претворению в жизнь существующего между сторонами нереализованного потенциала и подчеркнул, что между двумя народами существуют глубокие исторические и культурные связи. Арарат Мирзоян подчеркнул факт отмены виз между двумя странами и выразил уверенность, что это станет новым стимулом для взаимных туристических визитов.

Глава законодательного органа особо выделил также и роль парламентов двух стран в двусторонних отношениях как на уровне групп дружбы и комиссий, так и на уровне международных парламентских форматов.

Стороны обменялись информацией о ситуации в двух регионах.

Говоря об арцахской проблеме, Арарат Мирзоян отметил, что единственной гарантией физической безопасности проживающего там армянского населения является право на самоопределение. Он подтвердил, что армянская сторона видит решение проблемы только посредством мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и призывает партнеров поддержать этот формат и принятые принципы.