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У погибшего в медицинском центре “Астхик” гражданина Армении не обнаружен  коронавирус

У погибшего в медицинском центре “Астхик” гражданина Армении не обнаружен  коронавирус

У погибшего в медицинском центре “Астхик” гражданина Армении не обнаружен  коронавирус. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Сегодня появились две фальшивые новости о возможных пациентах с коронавирусом, которые молниеносно распространились.

Сообщаю, что до сих пор не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом, в том числе у нашего гражданина, который скончался в медцентре “Астхик” и родственникам которого выражаю свои соболезнования.

Я призываю вас не верить ложным слухам и следить за официальными новостями», - написал министр.

Сегодня распространились слухи о том, что гражданину Ирана был поставлен диагноз коронавирус в медицинском центре “Астхик”. Однако медцентр опроверг эту новость и сообщил, что пациент был гражданином Армении, а результаты его лабораторных исследований еще не известны.

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БелТА


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