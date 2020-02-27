С. Зась подтвердил позицию ОДКБ: нет альтернативы мирного урегулирования карабахского конфликта

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял находящегося в Армении с рабочим визитом генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе секретаря Совбеза Армении.

В ходе встречи были подведены итоги проделанной работы, состоялся обмен мнениями вокруг их результатов.

Были обсуждены вопросы повышения эффективности совместной борьбы с терроризмом, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Секретарь Григорян представил ситуацию на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск и подчеркнул необходимость решения карабахского вопроса исключительно мирным путем, отметив в этом важность позиции ОДКБ и ожиданий общества Армении от этой структуры.

Станислав Зась еще раз подтвердил позицию ОДКБ , что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет.

Зась представил ряд программ, планируемых и уже реализуемых в рамках ОДКБ, в том числе и по подготовке антитеррористических и военных учений.

Секретарь Совбеза Армен Григорян предложил также рассмотреть возможности улучшения официального сайта ОДКБ, включив в структуру сайта и публикации на официальных языках всех государств-членов.

По завершении встречи от имени секретаря Совбеза Армена Григоряна был дан официальный обед.