В Армении нет подтвержденного случая заболевания коронавирусом: министр коснулся публикаций в прессе

Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, касаясь публикаций в прессе о том, что из МЦ “Армения” в инфекционную больницу “Норк” был переведен больной с диагнозом коронавирусного заболевания.

“Я не хочу раскрывать медицинскую тайну, но этот переведенный пациент даже не имел подозрения на коронавирус”, - сказал министр. Как сообщает «Арменпресс», Арсен Торосян отметил, что система здравоохранения работает в нормальном режиме, однако инфекционным службам дополнительно были даны указания, что нужно делать в случае выявления больных этой болезнью. И поскольку он, как таковой, не считается очень опасным вирусом, нет необходимости в особых мероприятиях”, - сказал министр.