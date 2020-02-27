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В Армении нет подтвержденного случая заболевания коронавирусом: министр коснулся публикаций в прессе

В Армении нет подтвержденного случая заболевания коронавирусом: министр коснулся публикаций в прессе

Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, касаясь публикаций в прессе о том, что из МЦ “Армения” в инфекционную больницу  “Норк” был переведен больной с диагнозом коронавирусного заболевания.

“Я не хочу раскрывать медицинскую тайну, но этот переведенный пациент даже не имел  подозрения на коронавирус”, - сказал министр. Как сообщает «Арменпресс», Арсен Торосян отметил, что система здравоохранения работает в нормальном режиме, однако инфекционным службам дополнительно были даны указания, что нужно делать в случае выявления больных этой болезнью. И поскольку он, как таковой, не считается очень опасным вирусом, нет необходимости в особых мероприятиях”, - сказал министр.


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БелТА


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