Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Армения в Лондоне примет участие в выставке “AI & Big data EXPO”

Армения в Лондоне примет участие в выставке “AI & Big data EXPO”

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении приглашает заинтересованные компании принять участие в международной выставке “AI & Big data EXPO”, которая пройдет 17 -18 марта в Лондоне (https://www.ai-expo.net). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Компании, входящие в состав делегации, на этой авторитетной выставке представят Армению единым павильоном “Armenia”.

Армянским компаниям предоставляется возможность в рамках единого павильона представить свою продукцию и инновационные решения, приобрести новых партнеров, расширить рынки сбыта и сотрудничества.

О ночлеге (3 ночи) представителей компаний, подавших заявки на участие в выставке и отобранных, и об их представление в павильоне позаботится Министерство высокотехнологичной промышленности Армении.

Заявка и критерии отбора компаний-участников представлены на “AI-EXPO Application Form”.

Крайний срок подачи заявок - 1 марта.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 010.59.01.27,

или пишите на следующий адрес электронной почты: [email protected]


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации