Армения в Лондоне примет участие в выставке “AI & Big data EXPO”

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении приглашает заинтересованные компании принять участие в международной выставке “AI & Big data EXPO”, которая пройдет 17 -18 марта в Лондоне (https://www.ai-expo.net). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Компании, входящие в состав делегации, на этой авторитетной выставке представят Армению единым павильоном “Armenia”.

Армянским компаниям предоставляется возможность в рамках единого павильона представить свою продукцию и инновационные решения, приобрести новых партнеров, расширить рынки сбыта и сотрудничества.

О ночлеге (3 ночи) представителей компаний, подавших заявки на участие в выставке и отобранных, и об их представление в павильоне позаботится Министерство высокотехнологичной промышленности Армении.

Заявка и критерии отбора компаний-участников представлены на “AI-EXPO Application Form”.

Крайний срок подачи заявок - 1 марта.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 010.59.01.27,

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