СМИ: число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 474

Число инфицированных новым коронавирусом в Италии возросло до 474 человек. Как передает Арменпресс, об этом в четверг пишет газета La Repubblica.

По-прежнему наибольшее число заразившихся - 305 - находится в северной Ломбардии, ставшей в конце прошлой недели локальным центром вспышки коронавируса. Вечером в среду губернатор области Аттилио Фонтана в эфире на Facebook объявил, что на протяжении двух недель будет на домашнем карантине, так как у его сотрудницы подтвердился коронавирус. В то же время глава Ломбардии сообщил, что не заражен.

В среду первый случай инфицирования был выявлен в южной области Апулия. Речь идет о 43-летнем мужчине, который вернулся после поездки на север страны. Местные власти распорядились закрыть школы в провинции Таранто.