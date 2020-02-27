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Алессандро Дель Пьеро в Ереване

Алессандро Дель Пьеро в Ереване

Легендарный итальянский футболист, чемпион мира Алессандро Дель Пьеро в Ереване.

Как передает «Арменпресс», на своей странице в Instagram в разделе “Story” Дель Пьеро опубликовал видео с видом на Ереван, на котором видна и гора Арарат. Оно сопровождается надписью “Доброе утро, Ереван”.

Пока неизвестно, с какой целью легендарный футболист “Ювентуса” прибыл в Армению.

Алессандро Дель Пьеро в составе сборной Италии в 2008 году стал чемпионом мира. В составе сборной Италии он выступал в 1995 - 2008 годах. Дель Пьеро с 335 голами - третий бомбардир сборной Италии всех времен. Он 19 лет играл в “Ювентусе”, 11 лет был капитаном команды и установил рекорд, забив 290 голов в 705-и матчах.


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