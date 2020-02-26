Увеличилось число туристических визитов в Армению из Германии и Франции

В 2019 году в Армении было зарегистрировано 4,3 млн общих визитов и 1,9 млн туристических визитов.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказала председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян.

“В 2019 году мы зарегистрировали 4,3 млн общих визитов, что на 14,9% больше, чем в 2018 году. В прошлом году было зарегистрировано около 1,9 млн туристических визитов, что на 14,7% больше, чем в 2018 году. В этом году на основных рынках произошли определенные изменения. Вновь рынки возглавляют Россия, Грузия, Иран и США. В 2018 году пятерку замыкала Германия, а в этом году – Казахстан. Среди европейских стран лидируют Германия и Франция, и обе страны в 2019 году продемонстрировали значительный рост. Визиты туристов из Германии в Армению по сравнению с 2018 годом выросли примерно на 40%, а из Франции - на 20%. Из обеих стран у нас по 30 тысяч и более туристических визитов”, - отметила Сафарян.

По словам Сусанны Сафарян, поток туристов из европейских стран в Армению продолжает расти.