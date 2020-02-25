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Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник британский телеканал Sky News.

Ранее отель изолировали после того, как у туриста из Италии был диагностирован коронавирус. "Все, что нам сказали - оставайтесь в своих номерах", - приводит Sky News слова британского туриста, находящегося в отеле. В сообщении также отмечается, что изолированными в четырехзвездочном отеле, по предварительным данным, оказались около тысячи отдыхающих.

По данным телеканала, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением. Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает Sky News.

 

 


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