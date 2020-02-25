Давид Гулян назначен советником председателя ВСС

Давид Гулян назначен советником председателя Высшего судебного совета.

Как передает Арменпресс, ранее Давид Гулян занимал должность руководителя аппарата Министерства обороны Армении. Также он был советником председателя Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна, в Министерстве юстиции занимал ряд должностей, координируя сферу управления персоналом.

Давиду Гуляну 39 лет, имеет специальности экономиста и юриста.