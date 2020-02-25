Посольство призывает всех находящихся в Италии граждан Армении быть с ними на связи

В связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом нового типа COVID-19 посольство Армении в Италии призывает граждан Армении, находящимся в настоящее время в Италии или желающих посетить Италию, быть с ними на связи, сообщать время пребывания в Италии и контактные данные. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Италии.

“Призываем граждан Армении, находящихся в Италии, избегать посещения общин Codogno, Castiglione d'Adda Ломбардии, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano и Vo'Euganeo Венето и не бывать в многолюдных местах в северных районах страны”, - говорится в сообщении посольства.