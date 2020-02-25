Революционный подход к озеленению: сажаемые в Ереване деревья должны быть, как минимум, 5-летними

В сфере озеленения города в Ереване отныне будут применяться революционные подходы. В столице планируется посадить 300 - 500 тысяч цветущих кустарников, которые будут поглощать пыль и шум. В 2020 году впервые начнется процесс сортировки мусора: пластика, стекла, бумаги и опасных отходов (экраны, батареи, ноутбуки, двигатели).

В беседе с «Арменпресс» исполняющий обязанности директора организации “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана Армен Бегоян представил сущность деятельности структуры, рассказал о планах на 2020 год и увеличивающихся штатах.

“В Ереване прибавится еще 500 рабочих мест с зарплатой выше обычной в 2,5 раза.

В конце декабря 2019 года решением Совета старейшин Еревана была создана организация “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана, штатное расписание которой было утверждено 15 января 2020 года. Мэрией ей было выделено 3 млрд 4 млн драмов, из которых 2 млрд 200 млн драмов на зарплату сотрудников. Часть ее бюджета будет направлена на сортировку мусора и озеленение города.

В организации будет работать около 1000 сотрудников. Ранее эту работу выполняли действующие при 12 административных округах ЗАО, учредителем которых была мэрия Еревана. Городские власти в этом году посчитали все это лишними расходами, и было создана единая организация. Таким образом, делается и большая экономия денежных средств. Внешнее оформление города, связанное с озеленением, будет осуществляться из одного места и профессиональной командой. В ЗАО, действующих при 12 административных округах, которые на данный момент находятся на этапе ликвидации, в общей сложности, было 500 сотрудников, сейчас мы их основную часть вновь принимаем на работу и увеличиваем штаты еще 500 сотрудников.

90% из 1000 работников будут рабочими-садовниками, мастерами, зарплата которых будет на 30-40% выше, чем раньше. Зарплата садовников будет в размере 150 тысяч драмов, мастеров (лесорубов, сварщиков) - 200 тысяч драмов. В нашей команде будут работать декан агрономического факультета Национального аграрного университета Армении, заведующий кафедрой, группа других специалистов сферы. Главным дендрологом назначена Арцвик Григорян.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1006081.html

Беседу вела Лилит Демурян

Фото Татев Дурян