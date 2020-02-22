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Ален Симонян примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Уругвая

Ален Симонян примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Уругвая

Вице-спикер Национального собрания Республики Армения Ален Симонян примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Уругвая Луиса ЛакагеПоу.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает официальный сайт Национального собрания Республики Армения.

«Вице-спикер НС Ален Симонян будет командирован в Монтевидео с 28 февраля по 3 марта 2020 года — с целью участия в инаугурации избранного президента Уругвая», - говорится в сообщении.




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БелТА


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