Вице-спикер Национального собрания Республики Армения Ален Симонян примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Уругвая Луиса ЛакагеПоу.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает официальный сайт Национального собрания Республики Армения.

«Вице-спикер НС Ален Симонян будет командирован в Монтевидео с 28 февраля по 3 марта 2020 года — с целью участия в инаугурации избранного президента Уругвая», - говорится в сообщении.