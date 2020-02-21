В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан объявил о регистрации первого случая заболевания коронавирусом в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу ливанский телеканал al-Mayadeen.

Гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана, она доставлена в больницу Рафика Харири, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута.

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.