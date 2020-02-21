Вице-премьер Мгер Григорян принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян в Москве принимает участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, заседание началось с обсуждения процесса разработки Стратегии ЕАЭС на 2020-2025 гг., после чего участники приступили к обсуждению включенных в повестку дня вопросов.

В повестку заседания включены вопросы, связанные с работой по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, таможенным и техническим регулированием.

Были также затронуты вопросы установления таможенных пошлин на определенные товары.