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Вице-премьер Мгер Григорян принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян в Москве принимает участие в очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, заседание началось с обсуждения процесса разработки Стратегии ЕАЭС на 2020-2025 гг., после чего участники приступили к обсуждению включенных в повестку дня вопросов.

В повестку заседания включены вопросы, связанные с работой по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, таможенным и техническим регулированием.

Были также затронуты вопросы установления таможенных пошлин на определенные товары.




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БелТА


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