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Посольство Словацкой Республики в Ереване откроется по адресу Саят-Нова 36

Посольство Словацкой Республики в Ереване откроется по адресу Саят-Нова 36

Посольство Словацкой Республики в Армении откроется по адресу Саят-Нова 36. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Армении.

Официальная церемония открытия посольства состоится 24 февраля, в ней примет участие также и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

24 февраля в 10:15 запланирована встреча министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и Мирослава Лайчака, по завершении которой в 11:00 состоится совместная пресс-конференция глав МИД двух стран. Запланированы также встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном.

Визит главы МИД Словакии начнется с посещения Мемориала Геноцида армян.




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БелТА


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