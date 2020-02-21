 “День лаваша” в Цахкунке: будет гостить Эмир Кустурица

В селе Цахкунк Гегаркуникской области 1 августа состоится мероприятие “День лаваша”, на котором будет множество сюрпризов. Оно посвящено армянскому лавашу, который в 2014 году был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как сообщили «Арменпресс» в компании “Евенттур”, в этот день село Цахкунк, разделившись на несколько зон, превратится в своеобразную площадку мероприятий. Будут зоны гастро, сельхозпродукции, общин, конкурсов и другие.

Гости могут стать свидетелями традиционной церемонии выпечки лаваша, а также иметь возможность попробовать свежеиспеченный лаваш с продуктами сельского производства. Участников смогут приготовить бутерброды со свежеиспеченным лавашом и овощами.

В гастрозоне будут представлены местные ресторанные комплексы, рестораны региона и Еревана, где гости смогут отведать вкусные блюда армянской кухни, разнообразные блюда из лаваша, и широкий ассортимент напитков - компоты, тан и т. д. Гости, посещая дома сельчан смогут насладиться и здоровой сельской пищей.

На участке зоны сельхозпродукции будут представлены экопродукты, в зоне общин посетители смогут приобрести домашние, сельские вкусные продукты, консервы, варенья и другие изделия, приготовленные местными жителями. На мероприятии будут общины Зовабер, Ддмашен, Цахкунк, Варсер и Гегамаван.

В рамках мероприятия пройдет ряд конкурсов в разных номинациях: “Самый красивый выпеченный лаваш”, “Самый быстрый едок лаваша” и т. д. В каждой номинации будет по одному победителю.

Сюрприз от организаторов - страной-гостем мероприятия в этом году является Сербия. Участники из которой представят свою национальную кухню и на месте будут печь национальный хлеб погача. Присутствующие смогут увидеть процесс выпечки хлеба и попробовать представленную пищу.

Мероприятия будут сопровождаться концертными программами. В течение дня выступят национальные и современные музыкальные группы. Помимо музыкальных исполнений будут показаны и кукольные представления. В течение дня будет звучать DJ музыка и будут живые выступления. В конце дня участников ждет сюрприз - выступит Эмир Кустурица с группой “No smoking orchestra”.

В рамках мероприятия будет представлен лучший ассортимент армянских напитков - вина, коньяк, будет продемонстрирована церемония перегонки водки. Также предусмотрены мероприятия и для детей.

Одной из целей мероприятия “День лаваша” является привлечение внимания армянских и иностранных туристов к сельским общинам региона, отмечая важность развития соразмерного и событийного туризма в общинах. Планируется мероприятие ежегодно проводить в этом регионе и тем самым стимулировать его экономическое развитие. Организаторы поставили перед собой цель ежегодно в День лаваша принимать страну, которая представит свой национальный хлеб и свою кухню.