Правительство ликвидирует компанию “Армянские фрукты”

Открытое акционерное общество “Армянские фрукты”, владеющее 100% государственных акций, ликвидируется. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Компания “Армянские фрукты” была основана 3 ноября 2011 года решением правительства Армении. Она была создана в рамках Соглашения о финансировании, подписанного между Республикой Армения и Международным Фондом развития сельского хозяйства (МФРСХ), для реализации программы “Содействие сектору производства плодов и орехов”.

В 2016 году программа была завершена, компания не осуществляет никакой деятельности и не имеет источника дохода, сотрудники уволены, за исключением директора и бухгалтера.

“Владельцем 100% 132 136 акций компании является Республика Армения, полномочия управления которыми возложены на Министерство экономики Армении. Уставной капитал компании составляет 660.7 млн драмов. По состоянию на 1 октября 2019 года ее активы составляют 81,2 млн драмов, что является балансовой стоимостью основных средств. Накопленный убыток составляет 591.1 млн драмов, обязательства - 11.6 млн драмов, из которых 7.2 млн драмов по линии зарплат.

Убыток компании в основном связан с соответствующими налоговыми обязательствами, рассчитанными по зарплате и государственному бюджету. Дальнейшее существование компании приводит только к возникновению сумм обязательств и накоплению убытка, поэтому предлагается ее ликвидация”, - говорится в обосновании решения.