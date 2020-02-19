В Хубэе робот обзванивает граждан для проверки их здоровья

Администрация китайской провинции Хубэй использует технологию искусственного интеллекта (ИИ) для дистанционного опроса граждан о состоянии их здоровья. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство Синьхуа со ссылкой на оператора связи China Mobile ("Чайна мобайл") - автора этой разработки.

В ходе телефонного разговора "умный робот" выясняет у людей температуру тела и их местонахождение. При этом он использует функцию распознавания голоса для идентификации граждан с целью составления списка опрошенных.

"Данная разработка поможет сэкономить время работников социальных служб, благодаря чему они смогут сконцентрироваться на других задачах в рамках борьбы с эпидемией", - заявил представитель China Mobile.

По данным компании, дистанционный опрос прошли уже почти 100 тыс. человек из Уханя, а также городских округов Ичан и Хуанши.