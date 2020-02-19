Оглашение вердикта ЕСПЧ по делу об убийстве Гургена Маргаряна ожидается в марте

Убийство армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште и последовавшие действия доказывают расистский характер Азербайджана. Азербайджан, помиловав преступника, обеспечил его безнаказанность, а предоставление преступнику привилегий равных помилованию было обусловлено убийством на национальной почве. Эти вопросы выделены в иске, поданном в Европейский суд по правам человека.

19 февраля в годовщину убийства армянского офицера Арменпресс беседовал с азербайджановедом, членом парламентской фракции “Мой шаг” Татев Айрапетян и представителем интересов правопреемников Гургена Маргаряна в Европейском суде Сирануш Саакян.

“Трагическое убийство Гургена Маргаряна и последующие действия явно показывают, с каким государством мы имеем дело. Все действия Азербайджана в очередной раз доказывают его воинствующий, ксенофобский, расистский характер”, - сказала Татев Айрапетян. Она подчеркнула, что Армения не упускает случая поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Это делается как на уровне руководителей страны, так и на уровне парламентских и общественных организаций. На днях во время встречи в Фонде “Фридрих Эберт” в Берлине премьер-министр РА вновь обратился к этой теме.

“Убийство Гургена Маргаряна не в далеком прошлом. Это произошло в центре Европы, несколько лет назад. Мы должны продолжать говорить не только об этом трагическом случае, но и о других, чтобы показать сущность Азербайджана. И сфальсифицированные выборы, и воинственная риторика Азербайджана, и варварские действия говорят о том, что возврата к прошлому не будет”, - сказала Татев Айрапетян. Она подчеркнула, что Азербайджан как в прошлом, так и в настоящее время выделяется своим расистским стилем действий, подчеркнутой антиармянской политикой. Если в один прекрасный день будет достигнут мир, то это может быть лишь в случае изменения такого мышления, чего мы не видим на данном этапе”, - заключила азербайджановед, подчеркнув, что армянофобия стала государственной политикой Азербайджана.

Представитель интересов правопреемников Гургена Маргаряна в Европейском суде, адвокат Сирануш Саакян в беседе с Арменпресс представила подробности дела Гургена Маргаряна в ЕСПЧ, отметив, что оно находится на заключительном этапе. По ее словам, ожидается, что в марте будет оглашено решение суда.

“По части Азербайджана мы попросили, чтобы суд зафиксировал нарушение права на жизнь. Акцентируется то, что Азербайджан, помиловав преступника, обеспечил его безнаказанность. Мы также задали вопросы о том, что помилование и предоставление такихх привилегий преступнику было обусловлено убийством на национальной почве. Это очень важный вопрос. В результате этого мы должны добиться констатации антиармянской дискриминации со стороны международной судебной инстанции, показав, что ответственным за это является Азербайджан как государство", - сказала она, подчеркнув, что они будут последовательны в исполнении решения суда Венгрии, то есть убийца Рамиль Сафаров будет отправлен обратно для отбывания наказания.

Азербайджанский преступник Сафаров 19 февраля 2004 года в Будапеште, на трехмесячных курсах НАТО, ночью 16 ударами топора зверски убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению с условием, что приговор не будет пересмотрен в течение 30 лет, однако 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где должен был продолжать отбывать наказание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал его и освободил, повысив воинское звание и выплатив накопленную за 8 лет зарплату. Помилование преступника подверглось резкой критике Азербайджана со стороны международного сообщества.