Феликс Цолакян присоединяется к акции дарения книги

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликс Цолакян в день дарения книги дарит детям книги о правилах поведения “Образование по снижению риска бедствий”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“19 февраля - День рождения великого армянского поэта Ованеса Туманяна. Он уже более десяти лет в Армении отмечается как День дарения книги. День, который объединяет всех, кто дарит книги детям и укореняет в них желание читать. В этот день в Армении проводятся различные мероприятия. И, конечно же, в этот день каждый может преподнести чудесный подарок любому человеку - подарить книгу.

Книги будут переданы в общинную библиотеку Армаша Араратской области, поскольку библиотека в этом нуждается, и эта инициатива призвана активизировать посещение читального зала.

3 пакета с книгами от министра, будут переданы библиотеке, остальные будут розданы школам сел”, - говорится в сообщении МЧС.