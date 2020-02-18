Премьер-министр принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии

Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Премьер-министр выразил удовлетворение развитием отношений Армения-ЕС и отметил, что двустороннее сотрудничество носит интенсивный характер. Премьер-министр отметил, что в настоящее время наша страна находится на этапе проведения референдума по конституционным изменениям, а также коснулся целей референдума.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения привержена мирному урегулированию вопроса в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и представил свои наблюдения и взгляды в этой связи. Премьер-министр подчеркнул важность участия гражданского общества Арцаха в мероприятиях по укреплению доверия, которые будут способствовать формированию конструктивной атмосферы и процессу переговоров.

Премьер-министр Армении и специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии также обменялись мнениями по другим региональным вопросам.