На борту Diamond Princess зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом

Новый коронавирус обнаружен еще у 88 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится в карантине в порту японского города Иокогама. Об этом во вторник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 542. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется.