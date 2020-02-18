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На борту Diamond Princess зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом

На борту Diamond Princess зафиксировали 88 новых случаев заражения коронавирусом

Новый коронавирус обнаружен еще у 88 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится в карантине в порту японского города Иокогама. Об этом во вторник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess достигло 542. Гражданство новых больных на данный момент не уточняется.

 

 

 




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БелТА


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