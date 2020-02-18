Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Молдовы по случаю Дня Рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю Дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Многовековые дружественные традиции и тесные культурные связи между нашими народами являются прочной основой для дальнейшего развития межгосударственных отношений Армении и Молдовы. Уверен, что совместными усилиями нам удастся расширить сотрудничество между нашими странами в сферах, представляющих взаимный интерес. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы - мира и благоденствия”.