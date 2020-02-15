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Зограб Мнацаканян и министр ИД Испании обсудили повестку двустороннего сотрудничества

Зограб Мнацаканян и министр ИД Испании обсудили повестку двустороннего сотрудничества

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Королевства Испания, Европейского союза и сотрудничества Аранчей Гонсалес Лайя.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения.

Министр иностранных дел Мнацаканян поздравил г-жу Лайя с назначением на должность министра и пожелал ей успеха в этой важной и ответственной миссии.

Министры иностранных дел Армении и Испании подчеркнули двустороннюю готовность к дальнейшему укреплению и обогащению повестки  армяно-испанских добрососедских отношений, прочной основой для которых является взаимное уважение и взаимопонимание между двумя народами, идущие  из глубины  веков. В плане  активизации двустороннего политического диалогасобеседники подчеркнули важность проведения  регулярных консультаций, взаимных визитов  и встреч на разных уровнях.

Касаясь многослойной повестки дня армяно-испанского сотрудничества, ЗограбМнацаканян и Аранча Гонсалес Лайя подчеркнули полную реализацию существующего потенциала посредством интенсификации торгово-экономических связей, развития и  интенсификации  сотрудничества в области науки и культуры.

Стороны коснулись вопросов партнерства Армения-ЕС, подчеркнув важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве — как правовой основы для регулирования двусторонних отношений с ЕС и государствами-членами ЕС. В этом контексте министр иностранных дел Мнацаканян также высоко оценил формат Восточного партнерства как прочную платформу для консолидации многоплановых контактов и достижений на национальном уровне —на основе общих ценностей и целей, установленных ЕС.

 

 




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