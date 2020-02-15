В Мюнхене Никол Пашинян встретился с президентом Северной Македонии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения, будучи членом Евразийского экономического союза, заинтересована перспективой развития отношений с европейскими странами.

«Мы считаем, что Армения может быть очень интересным местом для инвесторов, которые хотят получить доступ к рынку Евразийского экономического союза. Конечно, было бы весьма полезно связаться с нашими деловыми кругами, чтобы они могли видеть, какие возможности они могут найти как в Македонии, так и в Армении», - сказал премьер-министр РА.