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По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам «доведение до самоубийств

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам «доведение до самоубийств

14 февраля в 19:30 часов  военнослужащий N-ской  в/части Арцаха, лейтенант  Айк Нерсесович Асрян, находящийся на  боевом дежурстве, был найден мертвым  со смертельной огнестрельной раной в лобной  части головы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИСледственного комитета РА,  в первом гарнизонном следственном отделе по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 110  Уголовного кодекса Армении (доведение до самоубийства,  с умыслом или по неосторожности доведение до самоубийства или попытки самоубийства путем  периодических унижений, угроз или оскорблений достоинства человека), что  предполагает наказание  в  виде  лишения свободы на срок до 3 лет.

Ведется предварительное следствие

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, тщательного и объективного расследования дела.

 

 




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БелТА


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