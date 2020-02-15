По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам «доведение до самоубийств

14 февраля в 19:30 часов военнослужащий N-ской в/части Арцаха, лейтенант Айк Нерсесович Асрян, находящийся на боевом дежурстве, был найден мертвым со смертельной огнестрельной раной в лобной части головы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИСледственного комитета РА, в первом гарнизонном следственном отделе по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса Армении (доведение до самоубийства, с умыслом или по неосторожности доведение до самоубийства или попытки самоубийства путем периодических унижений, угроз или оскорблений достоинства человека), что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ведется предварительное следствие

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, тщательного и объективного расследования дела.