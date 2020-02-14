Нидерланды завершили внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

Нидерланды сообщили генеральному секретарю Совета Европы и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“12 февраля 2020 г. Нидерланды сообщили генеральному секретариату Европейского совета и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации СВРП”, - записала Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС уже ратифицировали 21 государство - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Соединенное Королевство, Республика Армения, Швеция, Словения, Нидерланды.